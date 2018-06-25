Колумбия разгромила Польшу в матче ЧМ-2018

Колумбийцы забили три безответных мяча полякам.

Сборная Колумбии обыграла национальную команду Польши в матче второго тура группового этапа чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

Матч прошел на стадионе «Казань Арена» и завершился со счетом 3:0.

По конец первого тайма колумбийский защитник «Барселоны» Йерри Мина вывел команду вперед. После розыгрыша углового, сыграв головой, колумбиец переиграл польскую защиту.

Второй гол на 70-й минуте забил Радамель Фалькао. Получив пас от Кинтера в зоне штрафной соперника, Радамель, переиграв вратаря, пробил в дальний нижний угол.

На 75-й минуте матча игроки сборной Колумбии забили третий мяч. Его автором стал Хуан Куадрадо. Получив пас от Хамеса с фланга, Куадрадо убежал от защитников и пробил в правый нижний угол.

Сборная Колумбии имеет в активе три очка, Польша - ноль баллов, по итогам игры поляки лишились шансов попасть в плей-офф чемпионата мира.

Польша – Колумбия – 0:3

Голы: Йерри Мина (40), Радамель Фалькао (70), Хуан Куадрадо (75).

Составы команд:

Польша: Щенсны, Паздан, Беднарек, Берешиньски, Пищек, Горальски, Крыховяк, Рыбусь, Зелиньски, Ковнацки, Левандовски.

Колумбия: Оспина, Арьяс, Мина, Мохика, Д. Санчес, Барриос, Агилар, Хамес, Куадрадо, Кинтеро, Фалькао.

Главный арбитр: Сесар Рамос Паласуэлос (Мексика).

24 июня. Казань. Стадион «Казань Арена».

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