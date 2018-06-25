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Чемпионат мира-2018: анонс матчей на 25 июня

Стартуют матчи третьего группового этапа чемпионата мира.

Фото : interfax.ru25 июня 2018, 10:32

25 июня состоятся три матча третьего группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщает Zakon.kz.

В 20:00 по времени Астаны, на стадионе "Самара Арена" состоится матч Уругвай – Россия. Матч рассудит судейская бригада во главе с Малангом Дьедиу из Сенегала.

В это же время, в Волгограде пройдет противостояние между командами Египта и Саудовской Аравии. Главным судей назначен Вильмар Рольдан Перес из Колумбии.

В 00:00 в Калининграде состоится игра между сборными Испании и Марокко. Матч рассудит судейская бригада во главе с Равшаном Ирматовым из Ташкента.

В полночь в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» состоится матч Иран-Португалия. Главным арбитром назначен Энрике Касерес Вильяфанте (Парагвай).


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