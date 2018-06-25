Букмекеры назвали фаворитов матча Португалия - Марокко

В матче между сборными Испании и Марокко фаворитом считают первых.

Спортивные аналитики букмекерской конторы «Олимп» назвали фаворитов матчей 25 июня чемпионата мира по футболу, сообщает Zakon.kz.

Первый матч дня состоится между командами Уругвая и России. Букмекеры предлагают поставить на победу хозяев турнира и предлагают котировку в 2.94. Шансы на победу уругвайцев оценены коэффициентом – 2.77. Ничья – 3.13.

В матче Египет - Саудовская Аравия эксперты отдают предпочтение египтянам -1.89. На успех аравийцев предлагают коэффициент - 4.64. Равный счет - 3.62.

В матче между сборными Испании и Марокко фаворитом считают первых. Коэффициент на успех испанцев - 1.38. На победу сборной Марокко – 9.75. Ничья – 5.13.

Высокий коэффициент на победу в матче с Португалией получила сборная Ирана - 6.4. Котировка на выигрыш португальцев - 1.68. На то, что обе не проиграют - 3.77.

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