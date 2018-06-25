ФИФА открыла дело против сборной Германии

Причиной стала потасовка с тренерами Швеции после их матча.

ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении двух представителей сборной Германии – менеджера Немецкого футбольного союза Георга Бехлау и пресс-секретаря команды Ульриха Фойгта – по итогам инцидента, случившегося в концовке матча ЧМ-2018 против Швеции, сообщает Корреспондент.net.

Сотрудники бундестим обвиняются в неподобающем поведении. После того как на 95-oй минуте полузащитник немцев Тони Кроос забил победный гол, Бехлау и Фойгт выбежали к скамейке соперников, бурно жестикулируя, аплодируя и сотрясая кулаками, что спровоцировало стычку с представителями сборной Швеции.

Позже Немецкий футбольный союз, а также Бехлау и Фойгт лично принесли извинения скандинавам.

Ранее сообщалось, что сборная Германии в меньшинстве на последней минуте вырвала победу у Швеции.

Отметим, что Германия ни разу не проиграла Швеции за 40 лет.

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