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Сборная России объявила состав на матч с Уругваем

Игра пройдет на поле "Самара Арены", начало матча в 20:00 по времени Астаны.

Фото : РИА Новости25 июня 2018, 19:18

Стал известен стартовый состав матча заключительног группового этапа ЧМ-2018 Уругвай-Россия, сообщает Zakon.kz.

Уругвай: Муслера, Годин, Коатес, Касерес, Бентанкур, Нандес, Торрейра, Весино, Лаксальт, Суарес, Кавани.

Россия: Акинфеев - Смольников, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов - Газинский, Зобнин - Черышев, Ал. Миранчук, Самедов - Дзюба.

Игра пройдет на поле "Самара Арены", начало матча в 20:00 по времени Астаны.


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