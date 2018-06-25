Сборная России объявила состав на матч с Уругваем

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До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Игра пройдет на поле "Самара Арены", начало матча в 20:00 по времени Астаны.
Стал известен стартовый состав матча заключительног группового этапа ЧМ-2018 Уругвай-Россия, сообщает Zakon.kz.
Уругвай: Муслера, Годин, Коатес, Касерес, Бентанкур, Нандес, Торрейра, Весино, Лаксальт, Суарес, Кавани.
Россия: Акинфеев - Смольников, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов - Газинский, Зобнин - Черышев, Ал. Миранчук, Самедов - Дзюба.
Игра пройдет на поле "Самара Арены", начало матча в 20:00 по времени Астаны.
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