Русская невеста Криштиану Роналду похудела на 94 кг и приехала за ним в Саранск

Невеста из Пензы грозится повыдергивать все космы Ирине Шейк.

Пока все болельщики ждут от Криштиану Роналду искрометной игры в Саранске, Марина Богомолова из Пензы ждет самого Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (именно так звучит его полное имя). Как сама 44-летняя дама рассказала в социальных сетях, она уже развелась с мужем и похудела на 90 кг ради этой судьбоносной встречи. В своем видеопризнании в любви Марина носится с футбольным мячом по полю, пытается повторять финты и называет себя "русской невестой Роналду", сообщает zakon.kz.



Женщина приехала в столицу Мордовии, где потенциальный жених выведет сегодня на поле сборную Португалию на матч с Ираном. Если выйти замуж за звезду не получится, Марина благосклонно примет и дружбу. Реакция самого футболиста пока неизвестна.

«Если он с Иркой приедет, я ей ваще все космы повыдергаю», – говорит Марина, имея ввиду, по всей видимости, супермодель Ирину Шейк.

Вчера самый знаменитый, самый богатый и самый звездный футболист мира – приехал в Мордовию.

Ночь прошла относительно тихо. Если не считать скандировавших болельщиков под окнами гостиницы.

Учитывая, что болельщики в основном были иранцами, возможно хотели помешать игроку выспаться.

Где Марина, пока неизвестно.

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