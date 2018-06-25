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Салах - в стартовом составе сборной Египта на матч с Саудовской Аравией

Начало матча в 20:00.

Фото : sport.mail.ru25 июня 2018, 19:27

Стал известен стартовый состав матча третьего группового этапа ЧМ-2018 Египет - Саудовская Аравия, сообщает Zakon.kz.

Египет: Эль-Хадари, Габр, Хегази, Фатхи, Хамед, Мохсен, Салах, Абдельшафи, Эль-Нени, Саид, Трезеге.

Саудовская Аравия: Яссер Аль-Мосайлем, Усама Хавсави, Мохаммед Аль-Бурайк, Сальман Аль-Фаридж, Хаттан Бахебри, Ясир Аль-Шахрани, Абдулла Отайф, Хуссейн Аль-Мугахви, Салем Аль-Доссари, Фахад Аль-Харби, Мотаз Хассан.

Начало матча в 20:00.


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