Салах - в стартовом составе сборной Египта на матч с Саудовской Аравией

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До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Начало матча в 20:00.
Стал известен стартовый состав матча третьего группового этапа ЧМ-2018 Египет - Саудовская Аравия, сообщает Zakon.kz.
Египет: Эль-Хадари, Габр, Хегази, Фатхи, Хамед, Мохсен, Салах, Абдельшафи, Эль-Нени, Саид, Трезеге.
Саудовская Аравия: Яссер Аль-Мосайлем, Усама Хавсави, Мохаммед Аль-Бурайк, Сальман Аль-Фаридж, Хаттан Бахебри, Ясир Аль-Шахрани, Абдулла Отайф, Хуссейн Аль-Мугахви, Салем Аль-Доссари, Фахад Аль-Харби, Мотаз Хассан.
Начало матча в 20:00.
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