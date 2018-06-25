ЧМ-2018: Сборная России в меньшинстве разгромно проиграла Уругваю

Гол Суареса, Кавани и автогол Черышева принесли победу уругвайцам.

Сборная России в меньшинстве уступила команде Уругвая в заключительном групповом этапе чемпионата мира по футболу, сообщает Zakon.kz.

Игра прошла в Самаре и завершилась со счетом 3:0.

Неудачный первый тайм сложился для россиян — уругвайцы воспользовались ошибками и забили два гола. Счет на 10-й минуте игры открыл Суарес. На 23-й минуте гол забил Черышев, правда в свои ворота.

Ближе к перерыву на 36-й минуте игры Игорь Смольников был удален за две желтые карточки.

Под конец основного времени третий мяч в ворота хозяев турнира забил Эдинсон Кавани.

Сборная Уругвая набрала девять очков и заняла первое место в группе А, команда России имеет шесть очков и занимает второе место. Обе команды вышли в плей-офф чемпионата.

Уругвай – Россия – 0:3

Голы: Луис Суарес (10), Денис Черышев (23), Эдинсон Кавани (90).

Стартовые составы:

Уругвай: Муслера, Годин, Коатес, Касерес, Бентанкур, Нандес, Торрейра, Весино, Лаксальт, Суарес, Кавани.

Россия: Акинфеев - Смольников, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов - Газинский, Зобнин - Черышев, Ал. Миранчук, Самедов - Дзюба.

Главный арбитр: Маланг Дьедиу (Сенегал).

25 июня. Самара. Стадион "Самара Арена".

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