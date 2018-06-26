ЧМ-2018: Португалия сыграла вничью с командой Ирана

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Куарежма открыл счет в концовке первого тайма, Ансарифард сравнял счет в концовке матча.
Сборная Португалии сыграла вничью с командой Ирана в матче заключительного группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщает Zakon.kz.
Матч прошел в Саранске и завершился со счетом 1:1.
Автором первого гола стал Рикарду Куарежма. Нападающий португальцев поразил ворота соперника на последних минутах первого тайма.
Во втором тайме мог отличиться главная заезда сборной – Роналду. Криштиану пробил в нижний угол, но голкипер угадал направление удара и забрал мяч.
В компенсированное время иранцы ответили голом с пенальти, сравнял счет в матче Карим Ансарифард.
Сборная Португалии прошла в плей-офф со второго места в группе, уступив испанцам по дополнительным показателям. В 1/8 финала португальцы сыграют с Уругваем. Сборная Ирана вместе с командой Марокко покидает чемпионат мира.
Иран - Португалия – 1:1.
Голы: Рикарду Куарежма(45), Карим Ансарифард (90+3)
Стартовые составы:
Иран: Бейранванд, Сафи, Пурлиганджи, Хоссейни, Сардар, Эзатолахи, Омид, Амири, Мехди, Джаханбахш, Рамин.
Португалия: Патрисиу, Пепе, Фонте, Седрик, Геррейру, Мариу, Карвалью, Куарежма, Роналду, Андре Силва, Адриен Силва.
Главный арбитр: Энрике Касерес Вильяфанте (Парагвай).
25 июня. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».
Фото fifa.com
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