Испания сыграла вничью с Марокко и вышла в 1/8 финала

Яго Аспас установил конечный счёт встречи и принес команде ничью.

Сборные Испании и Марокко сыграли вничью в матче заключительного группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщает Zakon.kz.

Игра прошла в Калининграде и завершилась со счетом 2:2.

На 14-й минуте счёт открыл нападающий марокканцев Халид Бутаиб. Через пять минут испанцы сравняли счёт, гол на свой счёт записал полузащитник Иско.

На 81-й минуте марокканцы вновь вышли вперед, гол забил форвард сборной Юссеф Эн-Несири. В компенсированное время матча нападающий испанцев Яго Аспас установил конечный счёт встречи и принес команде ничью.

Испанская команда выходит в плей-офф с первого места группы.В 1/8 финала испанцы сыграют с командой России. Сборная Марокко вместе с командой Ирана покидает чемпионат мира.

Испания – Марокко –2:2.

Голы: Халид Бутаиб (14), Иско (19), Юссеф Эн-Несири (81), Яго Аспас (90+1).

Стартовые составы:

Испания: Де Хеа – Карвахаль, Пике, Рамос, Альба – Алькантара, Серхи Роберто, Иньеста, Силва, Иско – Диего Коста.

Марокко: Эль-Кажуи – Саисс, Да Кошта, Дирар, Хакими – Эль-Ахмади, Буссуфа – Зиеш, Беланда, Н. Амрабат – Бутаиб.

Главный арбитр: Равшан Ирматов (Узбекистан).

25 июня. Калининград. Стадион «Калининград».

Фото fifa.com

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