ЧМ превратил журналиста из Актобе в игромана и довел до безумия

Чистый выигрыш составил 84 000 тенге.

Чемпионат мира по футболу в России превратил журналиста в игромана и довел до безумия. Иван Гайван решил узнать, сможет ли он с помощью ставок заработать на футболе, передает Zakon.kz со ссылкой на Тimeskz.kz.





Будучи школьником, я любовался матчами сборных на Чемпионате мира в Японии и Южной Корее. Болел за Германию и уверял друзей, что Оливер Кан и компания обязательно завоюют трофей. Но непробиваемый вратарь в финале пропустил два гола от «зубастика», и я был самым несчастным ребенком на свете в тот день.

Я всегда считал Чемпионат мира 2002 года - самым лучшим и незабываемым, но, похоже, теперь для меня таким станет российский мундиаль. И дело даже не в самой игре, а в азартных ставках, на которые я пошел ради эксперимента для порталаТimeskz.kz.

После замечательного старта сборной России по футболу все только и начали говорить о том, каким необычным на сюрпризы будет нынешний Чемпионат.

Точный счет с саудитами и с «фараонами» за день до старта ЧМ якобы угадал пользователь твиттера Jin Dagon.«А представьте, что сборная России завтра выигрывает 5:0 Саудовскую Аравию, потом разделывается с Египтом 3:1, а затем вырывает на последних минутах победу у Уругвая! Представили? Вы яркая и неординарная личность!» - написал он у себя на странице.

Версий, как ему удалось стать «футбольной Вангой», было много.

Больше всего людей интересовало, поставил ли он на свои предсказания и сколько миллионов в итоге выиграл? Интересно стало и мне.

Смогу ли я заработать на футболе?

В понедельник, 18 июня, в обеденное время я пришел в букмекерскую контору с одной только целью: сделать просмотр крутой игры еще азартнее и острее.

Играли три пары: Швеция - Южная Корея, Бельгия - Панама и Тунис - Англия. В первой паре не было явного фаворита. Коэффициент на победу Швеции - 2.06, на Корею - около 4. Мне почему-то казалось, что шведы станут без «Ибры» (Златона Ибрагимовича, - прим.авто.) играть рискованнее, и без труда одолеют азиатов.

И я поставил 10 000 тенге. Это была моя первая ставка в жизни! И до окончания матча, я думал, - последняя…

Первый тайм команды «скатали» вничью. Шведы лупили по воротам, но «в молоко». Однако я был спокоен, - моя команда должна побеждать. Так и случилось. В середине второго тайма, благодаря видеоповтору, шведы зарабатывают пенальти, и центральный защитник «Краснодара» хладнокровно распечатывает ворота. Последние минуты шведы отдали инициативу, а мое сердце стучало в такт нападения корейцев. Я считал каждую секунду до свистка арбитра и по окончанию матча аплодировал, наверное, громче шведского короля.

Аппетит приходит во время еды.

Эту фразу я теперь действительно понял. Побежав забирать выигрыш, я тут же решил все поставить на следующий матч. Играла Бельгия с Панамой. Поставил на бельгийцев, - они считаются одними из фаворитов, и по мнению букмекеров, должны были с легкостью переигрывать дебютантов. Так и случилось, - все три гола забиты бельгийцами во втором тайме, а я, рано утром - обогатился еще на 4 000 тенге.

Таким образом, в первый игровой день я сделал две ставки по 10 000 тенге и заработал чистыми около 15 000.

На следующий день, поделившись своей радостью с коллегами, я пошучивал, что нашел новую работу. Коллеги тоже шутили, некоторые просили взять их в букмекерскую контору, поделиться «фартом». Но, видимо, этого «фарта» у меня было мало…

Матч Польша - Сенегал. Коэффициенты на победу поляков 2.3, на африканцев – 3.5. Не задумываясь, я поставил на поляков. Причем по неопытности ничейный исход я не рассматривал вообще, хотя парень в букмекерской конторе показал мне пример и поставил 40 тысяч тенге на мирный исход матча.

Как можно ставить на ничью и смотреть футбол? За какую команду болеть в этом случае? Футбол должен быть ярким, думал я, поставив на поляков.

Правда, еще до начала матча я почему-то вспомнил, как сенегальцы удивили весь мир в 2002 году, обыграв в матче открытия действующих тогда Чемпионов Мира и Европы, французов.

Я сомневался в Польше еще до начала матча.

Сомневались и европейские футболисты. Они играли «беззубо», невыразительно, а их баварский нападающий казался игроком уровня молодежки «Актобе». Уже на 60 минуте матча Сенегал дважды меня огорчил. Дальше смотреть футбол я не стал, выкинув свои 10 000 тенге в мусорное ведро.

Весь оставшийся день я пытался поднять себе настроение красивой игрой России и тем, что мне повезло, ведь тот парень уверено поставив на ничью, потерял 40 000.

Что ж, по факту я все равно находился в выигрыше. У меня оставалось 5 тысяч букмекерских денег заработных в первых матчах и оптимизм, что дальше пойдет все по плану.

Пообщавшись со знатоками футбола, в четверг я поставил 10 000 на победу Дании в матче с австралийцами. В итоге, все ответы мне стали известны уже в первом тайме. Датчане быстро забили, и я словно вернулся в матч Швеция - Корея, но потом они также пропустили с пенальти, и этот матч я досматривал без всяких надежд.

Я должен был на этом остановиться. Ведь я проиграл уже свои 5 000 тенге. Но какой-то дьявольский азарт заставил меня дальше делать ставки.

В этот же день оставалось две игры. Франция - Перу, где явный фаворит - французы, и Аргентина – Хорватия, с примерно равным коэффициентом.

Мне хотелось все и сразу.

В моем кармане было всего 5 000, - этого было мало, чтобы сорвать куш. Тогда я взял в долг 30 000 тенге и пошел играть в футбол по-своему. 5 000 я поставил на победу французов в первом тайме - возможный выигрыш 11 600 тенге. Матч я не смотрел. Говорить о нем трудно, но результат обрадовал. Франция выиграла со счетом 1:0, и этот гол был забит в первом тайме. А 30 000 тенге, черт меня дернул, я поставил на аргентинскую сборную.

Вот скажите мне – зачем?! Зачем я так поступил?

Это сейчас мне логически легко рассуждать, аргентинцы сотворили первую сенсацию, сыграв в первом круге в ничью с «викингами», - почему они должны были переиграть крепких хорватов? А моя ставка «думала», - что были должны!

Тренер у «альбиселесты», прямо скажем, очень плох. Эта ничья с исландцами и три гола от хорватов - закономерный результат. После первого гола, до 80-ой минуты я все еще верил, что аргентинский «Леня» (Леонель Месси, - прим. авт.) встрепенется и вырвет победу, но на 80-й минуте хорваты огорчили меня и Марадону еще раз. А аргентинский «Леня» в это время чесал бороду в центре поля. Это было настоящее проклятие Месси.

В сумме двух ставок я проиграл 25 000 чужих денег. Но и это не самое страшное.

Ужасней казалось то, что за эти несколько дней я превращался в игромана. Мне все больше и больше хотелось отыграться. Кто-то или что-то должно было меня остановить.

Я взял в долг еще 20 000 тенге. Играли Нигерия и Исландия. После чудного Чемпионата Европы и ничьей с Аргентиной я был уверен, что «викинги» одолеют невезучих африканцев. На победу европейцев - поставил 10 000 тенге. Мог выиграть 11 000.

Первый тайм был прекрасен, он меня успокаивал. Исландцы транжирили моменты один за одним, а у противника в графе «удары» значилась «баранка». Но второй тайм все перевернул. Бывший «армеец» нигериец Ахмед Муса уже на 49-ой минуте забивает гол, а на 75-ой он делает дубль.

Этим все сказано: я рвал волосы на голове и спрашивал у небес, почему я такой невезучий? Мой общий проигрыш составил 35 тысяч тенге.

В кармане валялась «десятка». Да, именно - валялась. В эти дни ценность денег для меня ничего не значила. На глазах «висели занавески азарта», которые шаг за шагом толкали меня в пропасть. Надо было отыгрываться.

Не гадая, не анализируя, доверясь слабой интуиции я поставил на победу Швейцарии в матче с сербами. Игру я не смотрел. Эти команды мне не интересны, результат увидел в субботу утром, - и это здорово! Иначе меня бы шандарахнул инфаркт.

Сербы открыли счет уже на 5-ой минуте и до 52-ой побеждали, но далее моя команда отыгралась, а на последней минуте матча Джердан Шакири, убежав в контратаку, вырвал победу для своей команды, и для актюбинского журналиста.

Вообще, сам матч оказался самым скандальным, с привкусом политики. Забивавшие голы швейцарцы праздновали взятие ворот, изображая «албанского орла». В отношении футболистов ФИФА уже принимает дисциплинарное дело. Но меня это мало интересовало.

Важнее то, что поставив 10 000 - я забрал 25. Итог общего проигрыша теперь составлял 10 000 тенге. Занятые деньги я отдал, оставив себе 5 000. При этом у меня «висел долг» - еще 30 000 тенге.

Едва проснувшись, я потянулся за азартом, как алкоголик за бутылкой.

В букмекерской конторе я встретил такого же «отчаянного» как и я, - но более везучего. Он пришел за крупным выигрышем (кассир ему выдал 800 000 тенге). Как я понял, ставил он на победу Хорватии. Подумалось, - это знак. Может и мне удастся сорвать куш?

По правде говоря, мне было уже плевать на кого ставить. Важна была лишь победа.

В букмекерской конторе я пролистал события футбольных матчей. Наткнулся на австралийскую лигу. Играли никому не известные команды, шла 7-я минута встречи. Одна из команд побеждала, причем, - на нее был неплохой коэффициент. Ну я и поставил, надеясь, что в первом тайме эта команда удержит победу.

Ага, «удержала»! Противник под занавес тайма сравнял счет, а я проиграл последние 5 000 тенге.

Почесав немного затылок, посчитав на калькуляторе убытки, глубоко вздохнув я пошел на риск.

У меня на депозите лежало около двухсот тысяч тенге.Я побежал в банк. Суббота, банк работает до трех дня, а было уже около двух часов. Еле успел. Снял 150 000 тенге, которые коплю на семейный отдых. Деньги снял с уверенностью поставить на победу Мексики против южнокорейцев, - на матч с участием южнокорейцев я уже ставил и победил. То была моя первая ставка.

Я обещал сам себе: если выиграю, новая ставка на проигрыш корейцев будет последней.

За матчем я специально не стал наблюдать, ввел в Google название команд ровно на минуту позже, чем закончилась игра…

Ребята, это было нечто! Мексиканцы одолели противника со счетом 2:1. После, посмотрев матч, я понял, что особых проблем они и не испытывали.

Я забрал из букмекерской конторы 264 000 тенге. 150 - вернул банку на депозит, а 30 000 отдал долг. Чистый выигрыш составил 84 000 тенге.

Для меня это был последний матч Чемпионата мира, самый запоминающийся и опасный! Я едва не стал игроманом, едва не проиграл все! К счастью, эта победа меня остановила. Больше ставок ставить я не буду, и того же желаю всем бесшабашным «игрокам удачи».

На часть выигрыша я накупил шоколадок и отвез их в дом малютки.

Быть может, маленькие сироты вырастут и станут крутыми футболистами, которые возьмут мировое золото для Казахстана. Если, такой финальный матч все же когда-нибудь состоится, то я еще раз рискну и сделаю ставку вопреки обещаниям.

P.S. Мой прогноз: сборная Франции станет чемпионом, но болеть я буду за мексиканцев. Думаю, понятно почему.

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