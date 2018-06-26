ЧМ-2018 побил новый рекорд

Прошлый рекорд по назначенным пенальти - 18.

В матче группового этапа ЧМ-2018 между сборными Ирана и Португалии было назначено два пенальти, сообщает СИА «SPORTINFORM».

Арбитр Энрике Касерес назначил 11-метровый удар в пользу Ирана, использовав систему видеопросмотра. Этот пенальти стал на турнире уже 20-м. Ранее 19-й пенальти не реализовал Кришитиану Роналду. В истории чемпионатов мира такого количество пенальти никогда не было.

Прошлый рекорд по назначенным пенальти - 18. Это происходило на ЧМ-1990, ЧМ-1998 и ЧМ-2002. На ЧМ-2018 впервые используется VAR - система видеоповторов, которая позволяет судьям просматривать спорные эпизоды игры.





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