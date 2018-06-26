Роналду не забил пенальти в матче ЧМ-2018 и вошел в историю

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До финала чемпионата осталось:
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Но португальцы все равно вышли в плей-офф.
Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду не забил пенальти в матче чемпионата мира-2018 и вошел в историю, передает корреспондент Vesti.kz.
Роналду заработал пенальти в матче заключительного тура группового этапа с командой Ирана. На 53-й минуте игры рефери назначил 11-метровый после видеопросмотра, который вызвал пробить сам пострадавший, но его удар отбил голкипер
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