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Роналду не забил пенальти в матче ЧМ-2018 и вошел в историю

Но португальцы все равно вышли в плей-офф.

Фото : Reuters26 июня 2018, 09:13

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду не забил пенальти в матче чемпионата мира-2018 и вошел в историю, передает корреспондент Vesti.kz.

Роналду заработал пенальти в матче заключительного тура группового этапа с командой Ирана. На 53-й минуте игры рефери назначил 11-метровый после видеопросмотра, который вызвал пробить сам пострадавший, но его удар отбил голкипер


Таким образом, Роналду стал первым с 1966 года игроком сборной Португалии, кто не смог реализовать 11-метровый удар. Сам матч завершился со счетом 1:1.


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