Я никогда не работала порноактрисой. Самая красивая болельщица России ответила на обвинения

Девушка понятия не имеет откуда появились псевдонимы, под которыми она, якобы, снималась в фильмах для взрослых.

Самая красивая болельщица Чемпионата мира по футболу Наталья Немчинова впервые дала интервью о своей жизни, сообщает Mk.ru.

"Когда на меня обрушилась так называемая популярность, мой телефон разрывался от звонков. Это мое первое интервью, хочу рассказать свою историю и заодно опровергнуть слухи, которые появлялись ранее в прессе. Поверьте, я не стремилась к такому пиару, мне это совсем не нужно. Не ожидала, что обо мне начнут писать", - рассказала она.

Как утверждает Наталья Немчинова, она никогда не работала в порноиндустрии. Но в сети можно найти десятки ее откровенных фотографий. Даже есть псевдонимы, под которыми она якобы снимались в фильмах для взрослых.

"Я тоже видела эту информацию. Только самих фильмов нигде нет. И еще, я долго удивлялась, какой же надо фантазией обладать, чтобы придумывать псевдонимы. На самом деле история с моими фотографиями, давняя. Пять лет назад у меня был молодой человек. Мы расстались. Он начал мстить. Скинул одно видео в интернет, и с тех пор пошло-поехало, как снежный ком. Вот тогда он и выложил все мои снимки. Я никогда не работала порноактрисой, не продавала себя. Одно время снималась, как модель. Но это было мое хобби. Не постоянная работа", - продолжила Наталья.

Самая красивая болельщица Чемпионата мира по футболу работает в фитнес-клубе. У нее высшее образование. Когда-то она работала моделью.

"Мне нравилось работать в качестве модели, но не более того. И когда сейчас все эти старые снимки всплыли, поверьте, радости от этого мало", - рассказала болельщица.

Девушка понятия не имеет откуда появились псевдонимы, под которыми она, якобы, работала.

"Я ведь сама когда-то смотрела подобные фильмы, где вели профессиональные съемки, выставляли свет, работала целая команда. В моем портфолио ничего подобного никогда не было. Про порноактрис в интернете можно найти кучу материала. Поищите в интернете что-то подобное с моим участием или про меня – ничего не найдете. Меня даже нет в соцсетях, я не продвигаю себе в этом направлении", - сказала она.

Наталья не понимает, кто может вести ее страничку в соцсетях. Девушка обращались напрямую в администрацию некоторых ресурсов с просьбой удалить фотографии. Ей удалось закрыть некоторые группы, где распространили ее карточки, но удалить фотографии везде не получилось. Ей объяснили, даже если на одном ресурсе их удалят, то фотографии потом все равно где-то всплывут.

Суперболельщицей она стала после чемпионата Европы в Польше в 2012 году. Это была ее первая поездка, куда она отправилась болеть за российскую сборную.

"Я искреннее болею за нашу сборную. Посетила Польшу, чемпионат мира в Бразилии, чемпионат Европы во Франции", - сказала она.

К футболу ее приобщили друзья. Она знает основных футболистов. Всю сборную поименно она не знает. Кокошники для ЧМ-218 Наталья заказала специально. Национальный головной убор стал ее опознавательным знаком. Для матчей у нее разные кокошники.

"Я уже продумала наряд для Самары. У меня будет немного другой кокошник. Их у меня два. Видимо, для следующего матча придется третий покупать. Флаги есть, но речевки не кричу. Я пока еще не настолько футбольный фанат, чтобы учить речевки", - рассказала Наталья.

Как рассказала болельщица, ее начали узнавать на трибунах. Люди реагируют без негатива, а скорее удивляются. Также они просят сфотографироваться с ней.

"Я нормально к этому отношусь. Люблю, когда меня снимают, когда много людей вокруг меня. Эти фотографии люди оставят у себя, как воспоминания о чемпионате, который проходил в России. Три матча я уже посетила. И на четвертый буду стараться попасть", - поделилась она.

Наталья удивилась, как ее фотография в кокошнике могла спровоцировать ненужное внимание. В таком же духе о ней писали и во время чемпионата Европы. Тогда в Сети гуляли те же фотографии, однако история не получила широкой огласки.

"Мои друзья уже тогда пытались закрыть группу, где есть мои карточки. Но ничего не вышло. Сейчас меня обвинили чуть ли не в том, что я зарабатываю деньги, выкладывая свои фото в соцсети. Мои друзья пытались выйти на человека, который от моего имени ведет группу в сети. Он отказался идти на контакт. Мы объяснили, мол, у тебя ведь не будет больше дополнительного материала, никаких фотографий больше нет. Реакции не последовало. Поэтому сейчас мне важно закрыть эту тему. Я хочу, чтобы мою позицию услышали. Я никогда не мечтала о такой славе, не думала, что меня станут позиционировать как порнозвезду. Вот вы познакомились со мной, понимаете, что вся эта история в интернете – не про меня. Но мир решил по-другому", - заключила она.

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