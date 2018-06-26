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Чемпионат мира-2018: анонс матчей на 26 июня

Продолжаются матчи третьего группового этапа чемпионата мира.

Фото : Lenta.ru26 июня 2018, 10:07

26 июня пройдут четыре матча третьего группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщает Zakon.kz.

В 20:00 по времени Астаны на московском стадионе «Лужники» состоится противостояние сборных Дании и Франции. Матч рассудит бразильский судья Сандро Риччи.

В это же время в Сочи на стадионе «Фишт» заветные очки разыграют команды Австралии и Перу. Главным арбитром назначен россиянин Сергей Карасёв.

В 00:00 в Санкт-Петербурге состоится матч группы D Нигерия -Аргентина. Матч рассудит турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром.

В параллельном матче дня, в Ростове-на-Дону сразятся команды Исландии и Хорватии. Главный арбитр - Антонио Матео Лаос (Испания).


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