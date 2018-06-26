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Австралия-Перу: букмекеры назвали фаворита матча

Победа сборной Перу над австралийцами имеет котировку - 2.42.

Фото : legalbet.ru26 июня 2018, 11:03

Спортивные аналитики букмекерской конторы «Олимп» назвали фаворитов матчей 26 июня чемпионата мира по футболу, сообщает Zakon.kz.

В матче между командами Дании и Франции букмекеры считают фаворитом датчан, коэффициент на успех - 4.97. Котировка на победу французской сборной - 2.17. Ничья - 2.8.

Фаворитом другого матча дня Австралия – Перу эксперты считают последних. Победа сборной Перу над австралийцами имеет котировку - 2.42. Ничья - 3.49. Коэффициент на то, что команда Австралии не проиграет - 3.13.

В матче Нигерия -Аргентина победа африканской сборной оценена коэффициентом - 6.36. Сборная Аргентины имеет коэффициент - 1.55. Ничья в этом матче - 4.63.

В матче Исландия-Хорватия букмекеры отдают предпочтение хорватам, коэффициент - 2.25. Котировка на выигрыш исландцев - 3.54. Равный счет - 3.41.


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