Объявлен состав сборной Франции на матч ЧМ с командой Дании

Игра состоится в Москве на стадионе «Лужники», начало матча в 20:00.

Фото : Life.ru

Стал известен стартовый состав матча заключительного группового этапа ЧМ-2018 Дания-Франция, сообщает Zakon.kz. Дания: Шмейхель, Кьер, Кристенсен, Йоргенсен, Далсгор, Стрюгер, Делейни, Эриксен, Брайтвайт, Корнелиус, Систо. Франция: Манданда, Сидибе, Варан, Кимбембе, Эрнандес, Канте, Н'Зонзи, Дембеле, Гризманн, Лемар, Жиру. Игра состоится в Москве на стадионе «Лужники», начало матча в 20:00.

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