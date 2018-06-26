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Объявлен состав сборной Франции на матч ЧМ с командой Дании

Игра состоится в Москве на стадионе «Лужники», начало матча в 20:00.

Фото : Life.ru26 июня 2018, 19:31

Стал известен стартовый состав матча заключительного группового этапа ЧМ-2018 Дания-Франция, сообщает Zakon.kz.

Дания: Шмейхель, Кьер, Кристенсен, Йоргенсен, Далсгор, Стрюгер, Делейни, Эриксен, Брайтвайт, Корнелиус, Систо.

Франция: Манданда, Сидибе, Варан, Кимбембе, Эрнандес, Канте, Н'Зонзи, Дембеле, Гризманн, Лемар, Жиру.

Игра состоится в Москве на стадионе «Лужники», начало матча в 20:00.


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