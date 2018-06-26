Объявлен состав сборной Франции на матч ЧМ с командой Дании

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До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Игра состоится в Москве на стадионе «Лужники», начало матча в 20:00.
Стал известен стартовый состав матча заключительного группового этапа ЧМ-2018 Дания-Франция, сообщает Zakon.kz.
Дания: Шмейхель, Кьер, Кристенсен, Йоргенсен, Далсгор, Стрюгер, Делейни, Эриксен, Брайтвайт, Корнелиус, Систо.
Франция: Манданда, Сидибе, Варан, Кимбембе, Эрнандес, Канте, Н'Зонзи, Дембеле, Гризманн, Лемар, Жиру.
Игра состоится в Москве на стадионе «Лужники», начало матча в 20:00.
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