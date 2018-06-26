Сборная Австралии огласила состав на матч с командой Перу

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До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Игра пройдет в Сочи на стадионе "Фишт", начало в 20:00 по времени Астаны.
Стал известен стартовый состав матча заключительного группового этапа ЧМ-2018 Австралия - Перу, сообщает Zakon.kz.
Австралия: Райан - Рисдон, Сэнйсбери, Миллинган, Бехич - Единак, Муй -Леки, Рогич, Крус - Юрич.
Перу: Гальесе - Адвинкула, Сантамария, Рамос, Трауко - Тапия, Йотун - Каррильо, Куэва, Флорес - Герреро.
Игра пройдет в Сочи на стадионе "Фишт", начало в 20:00 по времени Астаны.
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