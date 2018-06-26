Ведущего Первого канала наказали за мат в прямом эфире после игры сборной России

Шейнин не смог сдержать эмоций после проигрыша национальной команды, за что получил штраф.

Первый канал наказал ведущего ток-шоу "Время покажет" Артёма Шейнина, который выругался матом в прямом эфире, комментируя итоги матча Россия — Уругвай в последней игре группового этапа. Как сообщает Super, его оштрафовали.

— Меры к проштрафившемуся телеведущему ограничатся "служебным взысканием внутреннего характера", — говорится в сообщении Первого канала.

Отмечается, что было проведено краткое служебное разбирательство, по итогам которого мат Шейнина был единодушно осуждён.

Сборная России впервые проиграла на домашнем мундиале. В третьем матче группового этапа Уругвай одержал победу со счётом 3:0.

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