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Форвард сборной Перу Фарфан находился в коме около получаса

Перуанец больше не сыграет на чемпионате мира в России.

Фото : Steven Ryan/Getty Images26 июня 2018, 19:54

Нападающий сборной Перу и московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан после полученной на тренировке травмы находился в коме почти 30 минут. В настоящий момент жизни футболиста ничего не угрожает. Перуанец больше не сыграет на чемпионате мира в России.

"Он был без сознания примерно 30 минут и пришел в себя только в больнице. Он даже не реагировал на раздражители. Врач потом сказал нам, что Джефферсон находится в коме, поэтому в дальнейшем может произойти все что угодно", — приводит слова брата футболиста Джанкарло Чемпионат.com.

Напомним, что инцидент с Фарфаном произошел на тренировке сборной Перу, когда игрок столкнулся головой с партнером по команде.


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