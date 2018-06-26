Французы сыграли вничью со сборной Дании на чемпионате мира-2018

Игра прошла с территориальным преимуществом французов.

Матч третьего круга чемпионата мира-2018 между сборными Дании и Франции завершился ничьей, сообщает Zakon.kz.

Игра прошла в Москве на стадионе «Лужники». Счет в матче так и не был открыт.

Игра прошла с территориальным преимуществом французов, они больше владели мячом и имели больше моментов, но отличиться никому не удалось. Датчане держали крепкую оборону и реализовали несколько безуспешных атак.

Под конец матча арбитр добавил три минуты компенсированного времени, но этого не хватило, чтобы выявить победителя.

Обе команды вышли в плей-офф чемпионата мира. Соперники сборных Дании и Франции в 1/8 финала определятся позднее.

Дания – Франция – 0:0

Составы команд:

Дания: Шмейхель, Кьер, Кристенсен, Йоргенсен, Далсгор, Стрюгер, Делейни, Эриксен, Брайтвайт, Корнелиус, Систо.

Франция: Манданда, Сидибе, Варан, Кимбембе, Эрнандес, Канте, Н'Зонзи, Дембеле, Гризманн, Лемар, Жиру.

Главный арбитр: Сандро Рикки (Бразилия).

26 июня. Москва. Стадион «Лужники».

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