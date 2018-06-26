Сборная Перу впервые за 40 лет одержала победу на ЧМ по футболу

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Команда обыграла Австралию, но не прошла в плей-офф
Сборная Перу обыграла команду Австралии в матче третьего группового этапа чемпионата мира-2018, сообщает Zakon.kz.
Игра прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счетом 2:0.
Сборная Перу повела в счете с 18-й минуты. Автором первого гола стал Андре Каррильо. Увеличил преимущество южноамериканцев во втором тайме Хосе Паоло Герреро.
Обе команды не прошли в плей-офф турнира и завершили выступления на чемпионате мира.
Австралия – Перу – 0:2
Голы: Андре Каррильо (18), Хосе Паоло Герреро (50).
Составы команд:
Австралия: Райан - Рисдон, Сэнйсбери, Миллинган, Бехич - Единак, Муй -Леки, Рогич, Крус - Юрич.
Перу: Гальесе - Адвинкула, Сантамария, Рамос, Трауко - Тапия, Йотун - Каррильо, Куэва, Флорес - Герреро.
Главный арбитр: Сергей Карасёв (Россия)
26 июня. Сочи. Стадион «Фишт».
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