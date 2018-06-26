Месси выйдет в стартовом составе сборной Аргентины на матч с Нигерией

Игра пройдет в 00:00 по времени Астаны.

Фото : РИА Новости

Стал известен стартовый состав матча заключительного группового этапа ЧМ-2018 Нигерия-Аргентина, сообщает Zakon.kz. Нигерия: Узохо, Идову, Эконг, Балогун, Омеруо, Ндиди, Этебо, Оби Микел, Муса, Мозес, Ихеаначо. Аргентина: Армани, Меркадо, Тальяфико, Маскерано, Рохо, Отаменди, Банега, Ди Мария, Перес, Игуаин, Месси. Игра пройдет в 00:00 по времени Астаны.

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