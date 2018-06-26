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Месси выйдет в стартовом составе сборной Аргентины на матч с Нигерией

Игра пройдет в 00:00 по времени Астаны.

Фото : РИА Новости26 июня 2018, 23:08

Стал известен стартовый состав матча заключительного группового этапа ЧМ-2018 Нигерия-Аргентина, сообщает Zakon.kz.

Нигерия: Узохо, Идову, Эконг, Балогун, Омеруо, Ндиди, Этебо, Оби Микел, Муса, Мозес, Ихеаначо.

Аргентина: Армани, Меркадо, Тальяфико, Маскерано, Рохо, Отаменди, Банега, Ди Мария, Перес, Игуаин, Месси.

Игра пройдет в 00:00 по времени Астаны.


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