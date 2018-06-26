Ингасон, Сигурдссон, Магнуссон в составе сборной Исландии на матч с хорватами

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До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Матч начнется в 00.00 по времени Астаны.
Стал известен стартовый состав матча заключительного группового этапа сборных Исландии и Хорватии, сообщает Zakon.kz.
Исландия: Халльдоурссон, Сайварссон, Ингасон, Рагнар Сигурдссон, Магнуссон, Й. Гвюдмунссон, Гюннарссон, Халльфредссон, Бьяднасон, Гильфи Сигурдссон, Финнбогасон.
Хорватия: Л. Калинич, Едвай, Чорлука, Чалета-Цар, Пиварич, Модрич, Бадель, Перишич, Ковачич, Пьяца, Крамарич.
Матч начнется в 00.00 по времени Астаны.
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