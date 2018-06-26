До финала чемпионата осталось:

Ингасон, Сигурдссон, Магнуссон в составе сборной Исландии на матч с хорватами

Матч начнется в 00.00 по времени Астаны.

Фото : Sportbox26 июня 2018, 23:19

Стал известен стартовый состав матча заключительного группового этапа сборных Исландии и Хорватии, сообщает Zakon.kz.

Исландия: Халльдоурссон, Сайварссон, Ингасон, Рагнар Сигурдссон, Магнуссон, Й. Гвюдмунссон, Гюннарссон, Халльфредссон, Бьяднасон, Гильфи Сигурдссон, Финнбогасон.

Хорватия: Л. Калинич, Едвай, Чорлука, Чалета-Цар, Пиварич, Модрич, Бадель, Перишич, Ковачич, Пьяца, Крамарич.

Матч начнется в 00.00 по времени Астаны.


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