До финала чемпионата осталось:

Сборная Аргентины обыграла Нигерию и вышла в плей-офф

Аргентинцы набрали 4 очка и вышли в 1/8 финала чемпионата мира со второго места в группе D.

Фото : fifa.com27 июня 2018, 02:01

Сборная Аргентины обыграла Нигерию в матче третьего группового этапа чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

Игра прошла на стадионе в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1.

Аргентинцы вышли вперёд на 14-й минуте благодаря голу нападающего Лионеля Месси.

Сборной Нигерии удалось сравнять в начале второго тайма. На 51-й минуте Виктор Мозес точно пробил с пенальти.

Под конец основного времени, на 86-й минуте, аргентинский защитник Маркос Рохо вновь вывел вперёд в счёте сборную и установил конечный счет.

Аргентинцы набрали 4 очка и вышли в 1/8 финала чемпионата мира со второго места в группе D. Нигерийцы упустили шанс продолжить борьбу в турнире.

Нигерия – Аргентина – 1:2

Голы: Лионель Месси(14), Виктор Мозес(51), Маркос Рохо(86).

Составы команд:

Нигерия: Узохо, Идову, Эконг, Балогун, Омеруо, Ндиди, Этебо, Оби Микел, Муса, Мозес, Ихеаначо.

Аргентина: Армани, Меркадо, Тальяфико, Маскерано, Рохо, Отаменди, Банега, Ди Мария, Перес, Игуаин, Месси.

Главный арбитр: Матеу Лаос (Испания).

26 июня. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург».


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