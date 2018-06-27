Хорватия обыграла Исландию и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

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Победу хорватской команде под конец матча принес полузащитник Иван Перишич.
В рамках заключительного тура группового этапа чемпионата мира сборная Хорватии обыграла команду Исландии, сообщает Zakon.kz.
Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 2:1.
Счет на 53-й минуте открыл хорватский полузащитник Милан Бадель. Во втором тайме исландский хавбек Гилфи Тор Сигурдссон успешно реализовал пенальти.
Победу хорватской команде под конец матча принес полузащитник Иван Перишич.
Сборная Хорватия набрала 9 очков и вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места в группе. Исландия с одним очком заняла последнее место.
Исландия - Хорватия – 1:2
Голы: Милан Бадель(53), Гилфи Тор Сигурдссон (78), Иван Перишич (89).
Составы команд:
Исландия: Халльдоурссон, Сайварссон, Ингасон, Рагнар Сигурдссон, Магнуссон, Й. Гвюдмунссон, Гюннарссон, Халльфредссон, Бьяднасон, Гильфи Сигурдссон, Финнбогасон.
Хорватия: Л. Калинич, Едвай, Чорлука, Чалета-Цар, Пиварич, Модрич, Бадель, Перишич, Ковачич, Пьяца, Крамарич.
Главный арбитр: Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция).
26 июня. Ростов-на-Дону. Стадион « Ростов-на-Дону».
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