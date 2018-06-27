Хорватия обыграла Исландию и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

Победу хорватской команде под конец матча принес полузащитник Иван Перишич.

В рамках заключительного тура группового этапа чемпионата мира сборная Хорватии обыграла команду Исландии, сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 2:1.

Счет на 53-й минуте открыл хорватский полузащитник Милан Бадель. Во втором тайме исландский хавбек Гилфи Тор Сигурдссон успешно реализовал пенальти.

Победу хорватской команде под конец матча принес полузащитник Иван Перишич.

Сборная Хорватия набрала 9 очков и вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места в группе. Исландия с одним очком заняла последнее место.

Исландия - Хорватия – 1:2

Голы: Милан Бадель(53), Гилфи Тор Сигурдссон (78), Иван Перишич (89).

Составы команд:

Исландия: Халльдоурссон, Сайварссон, Ингасон, Рагнар Сигурдссон, Магнуссон, Й. Гвюдмунссон, Гюннарссон, Халльфредссон, Бьяднасон, Гильфи Сигурдссон, Финнбогасон.

Хорватия: Л. Калинич, Едвай, Чорлука, Чалета-Цар, Пиварич, Модрич, Бадель, Перишич, Ковачич, Пьяца, Крамарич.

Главный арбитр: Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция).

26 июня. Ростов-на-Дону. Стадион « Ростов-на-Дону».

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