Марадону унесли с трибуны после матча 

|
До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Он очень переживал за соотечественников и активно жестикулировал в ответ на их удачи и неудачи.
Бывший форвард сборной Аргентины Диего Марадона не смог самостоятельно покинуть ложу после матча ЧМ-2018 Аргентина – Нигерия на "Санкт-Петербург Арене", сообщает Fontanka.ru.
Se descompuso #Maradona #ElDiego pic.twitter.com/s3zqxx14pl— ANGEL (@AngeldebritoOk) 26 июня 2018 г.
Стоит отметить, что Диего Армандо очень переживал за соотечественников и активно жестикулировал в ответ на их удачи и неудачи. А победный гол соотечественников отметил уж совсем не принятой в обществе пальцевой фигурой, причем сразу обеих рук.
Сборная Аргентины с неимоверным трудом пробилась в 1/8 финала мундиаля, победив нигерийцев в Петербурге со счетом 2:1. Свой первый гол на мундиале в этом матче забил Лионель Месси. Соперниками Аргентинцев в следующей стадии турнира будет сборная Франции.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
|27 июня в 20:00
|-
|27 июня в 20:00
|-
|28 июня в 00:00
|-
|28 июня в 00:00
|-
|28 июня в 20:00
|-
|28 июня в 20:00
|-
|29 июня в 00:00
|-
|29 июня в 00:00
|-
|30 июня в 20:00
|-
|01 июля в 00:00
|-