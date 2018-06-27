До финала чемпионата осталось:

Марадону унесли с трибуны после матча 

Он очень переживал за соотечественников и активно жестикулировал в ответ на их удачи и неудачи.

Фото : sport.rambler.ru27 июня 2018, 09:48

Бывший форвард сборной Аргентины Диего Марадона не смог самостоятельно покинуть ложу после матча ЧМ-2018 Аргентина – Нигерия на "Санкт-Петербург Арене", сообщает Fontanka.ru.

Стоит отметить, что Диего Армандо очень переживал за соотечественников и активно жестикулировал в ответ на их удачи и неудачи. А победный гол соотечественников отметил уж совсем не принятой в обществе пальцевой фигурой, причем сразу обеих рук.

Сборная Аргентины с неимоверным трудом пробилась в 1/8 финала мундиаля, победив нигерийцев в Петербурге со счетом 2:1. Свой первый гол на мундиале в этом матче забил Лионель Месси. Соперниками Аргентинцев в следующей стадии турнира будет сборная Франции.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.


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