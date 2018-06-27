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Чемпионат мира-2018: анонс матчей на 27 июня

Начало матчей в 20:0 и 00:00.

Фото : Чемпионат.com27 июня 2018, 10:50

27 июня пройдут четыре матча заключительного группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщает Zakon.kz.

В 20:00 по времени Астаны в Казани состоится матч Южная Корея – Германия. Игру рассудит судейская бригада во главе с Марком Гейгером из США.

В параллельном матче, на стадионе «Екатеринбург Арена» состоится противостояние команд Мексики и Швеции. Главный судья матча Нестор Питана (Аргентина).

В 00:00 в Москве на стадионе «Открытие Арена» пройдет матч группы Е Сербия – Бразилия. Игру рассудит иранец Алиреза Фагани.

В полночь Нижнем Новгороде пройдет игра между сборными Швейцарии и Коста-Рики. Главным арбитром назначен Клеман Турпен (Франция).


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