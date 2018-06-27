Мексика-Швеция: букмекеры назвали фаворита матча

Чуть больше шансов имеют мексиканцы, коэффициент на победу - 2.41.

Спортивные аналитики букмекерской конторы «Олимп» назвали фаворитов матчей 27 июня чемпионата мира по футболу, сообщает Zakon.kz.

Победу в противостоянии Южной Кореи и Германии эксперты отдают последним, котировка - 1.23. Победа корейской сборной имеет высокий коэффициент - 14.75. Ничья - 7.26.

В параллельном матче Мексика-Швеция явного фаворита не выявлено. Чуть больше шансов имеют мексиканцы, коэффициент на победу - 2.41. На успех сборной Швеции - 3.25, равный счет имеет показатель - 3.36.

«Мексиканцы играют на турнире с прекрасным настроем, и вряд ли они его растеряют в третьем матче. Коварство ситуации состоит в том, что «ацтеков» теперь устраивает ничья, а играть на ничью - далеко не самое любимое их занятие. От тренерского подхода, от выбранной мексиканцами стратегии будет зависеть очень многое...

Шведам с точки зрения подхода значительно проще: им нужно выигрывать, причём лучше с разницей в два мяча. Минимальная победа может привести к головоломной круговерти подсчетов дополнительных факторов. В общем, лукавствовать тут не стоит: нужно идти вперёд, грузить и забивать. Беру «обе забьют» и смотрю с интересом!», - считает футбольный эксперт Александр Шмурнов.

«Парадоксально, но Мексика при двух своих победах, практически «сухих» (гол Сон Хен Мина, конечно, подпортил мне прогноз – причем, изрядно) так и не обеспечила себе выход в 1/8 финала. И в группе F сложится очень веселая ситуация, если шведы одолеют «ацтеков», а немцы – корейцев. Со вторым матчем сомнений практически нет, а вот с первым… Мексиканцы наверняка держат в уме возможность подведения итогов «мини-турнира» между ними, шведами и немцами. Пока у команды Хуана Карлоса Осорио в этом соревновании разница голов +1. То есть, уступать скандинавам с разницей в два и более мяча сборная Мексики просто не имеет права, да и вряд ли это возможно. Но тем не менее самое важное для американцев – забить. Шведы здорово проводили контратаки в игре с немцами, и забить они тоже могут. Ну, и пора Хавьеру Эрнандесу включаться в гонку бомбардиров», - отметил спортивный журналист Дмитрий Мостовой.

Сборная Бразилии считается явным лидером в матче с сербами. Котировка на победу южноамериканцев - 1.57, на победу сборной Сербии - 6.58. Ничейный счет - 4.36.

Аутсайдером последнего матча дня Швейцария-Коста-Рика, считаются жители Центральной Америки. Коэффициент на успех швейцарцев - 1.65. На победу костариканцев - 6.76. На то, что обе команды не выиграют - 3.74.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!