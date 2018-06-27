Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси побил рекорд Марадоны

Фаворит сборной Аргентины Лионель Месси установил новые рекорды в матче 3-го тура Чемпионата мира против команды Нигерии.

Форвард аргентинцев Лионель Месси побил рекорд соотечественника Диего Марадоны по количеству успешных обводок на чемпионатах мира, сообщает eurosport.ru.

Аргентинский форвард Лионель Месси обошел своего именитого коллегу Диего Марадону по количеству обводок на чемпионатах мира. После матча с Нигерией у нынешнего нападающего латиноамериканской сборной 107 успешно выполненных «маневров», а у его предшественника – 105.

При этом элементе игрок пытается обманными действиями выйти за спину противника, чтобы дальше вести мяч. Учет обводок ведется с 1966 года.

Стоит отметить, что Аргентина выиграла у сборной Нигерии и вышла в плей-офф со второго места в группе. Соперниками латиноамериканской сборной станут французы. Матч пройдет 30 июня на стадионе «Казань Арена».

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