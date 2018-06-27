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Сборная Швеции огласила состав на матч с командой Мексики

Матч пройдет в Екатеринбурге, начало игры в 20:00.

Фото : Eurosport27 июня 2018, 19:35

Стал известен стартовый состав матча заключительного группового этапа ЧМ-2018 Мексика-Швеция, сообщает Zakon.kz.

Мексика: Очоа - Сальседо, Морено, Эррера, Альварес - Лаюн, Гуардадо, Гальярдо - Вела, Эрнандес, Лосано;

Швеция: Ольсен - Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинсон - Ларссон, Экдаль, Форсберг, Классон - Берг, Тойвонен.

Матч пройдет в Екатеринбурге, начало игры в 20:00.


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