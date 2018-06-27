Сборная Швеции огласила состав на матч с командой Мексики

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До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Матч пройдет в Екатеринбурге, начало игры в 20:00.
Стал известен стартовый состав матча заключительного группового этапа ЧМ-2018 Мексика-Швеция, сообщает Zakon.kz.
Мексика: Очоа - Сальседо, Морено, Эррера, Альварес - Лаюн, Гуардадо, Гальярдо - Вела, Эрнандес, Лосано;
Швеция: Ольсен - Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинсон - Ларссон, Экдаль, Форсберг, Классон - Берг, Тойвонен.
Матч пройдет в Екатеринбурге, начало игры в 20:00.
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