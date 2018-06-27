Германия и Южная Корея огласили стартовые составы

Матч Германия - Корея пройдет в Казани и начало игры в 20:00 по времени Астаны.

Фото : nkazan

Стал известен стартовый состав матча заключительного группового этапа ЧМ-2018 Германия-Южная Корея, сообщает Zakon.kz. Германия: Нойер, Хектор, Хуммельс, Зюле, Киммих, Хедира, Кроос, Езил, Горецка, Вернер, Ройс. Южная Корея: Чо Хен У, Ким Ен Гвон, Юн Ен Сон, Хон Чхоль, Чан Хен Су, Ку Ча Чхоль, Чжон У Ен, Мун Сон Мин, Ли Джэ Сон, Ли Ен, Сон Хын Мин. Матч Германия - Корея пройдет в Казани и начало игры в 20:00 по времени Астаны.

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