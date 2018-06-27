Шведы разгромили сборную Мексики в матче ЧМ-2018

Защитник Мексики Эдсон Альварес забил в свои ворота.

В матче заключительного группового этапа чемпионата мира сборная Швеции разгромила национальную команду Мексики, сообщает Zakon.kz.

Матч прошел на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершился со счетом 3:0.

Командам не удалось открыть счет в первом тайме, все три год были забиты во втором. Первым на 50-й минуте отметился защитник шведов Людвиг Аугустинсон.

За нарушение правил арбитр назначил пенальти. Реализовать его взялся Андреас Гранквист. Центральный защитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной Швеции пробил прямо в девятку.

Третий мяч в собственные ворота забил Эдсон Альварес.

Сборные Швеции и Мексики заняли первое и второе место в группе и вышли в плей-офф чемпионата мира.

Мексика – Швеция – 0:3

Голы: Людвиг Аугустинсон(50), Андреас Гранквист(62), Эдсон Альварес (74).

Составы команд:

Мексика: Очоа - Сальседо, Морено, Эррера, Альварес - Лаюн, Гуардадо, Гальярдо - Вела, Эрнандес, Лосано;

Швеция: Ольсен - Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинсон - Ларссон, Экдаль, Форсберг, Классон - Берг, Тойвонен.

Главный судья: Нестор Питана (Аргентина).

27 июня. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».

Фото fifa.com

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