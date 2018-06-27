Шведы разгромили сборную Мексики в матче ЧМ-2018

|
До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Защитник Мексики Эдсон Альварес забил в свои ворота.
В матче заключительного группового этапа чемпионата мира сборная Швеции разгромила национальную команду Мексики, сообщает Zakon.kz.
Матч прошел на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершился со счетом 3:0.
Командам не удалось открыть счет в первом тайме, все три год были забиты во втором. Первым на 50-й минуте отметился защитник шведов Людвиг Аугустинсон.
За нарушение правил арбитр назначил пенальти. Реализовать его взялся Андреас Гранквист. Центральный защитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной Швеции пробил прямо в девятку.
Третий мяч в собственные ворота забил Эдсон Альварес.
Сборные Швеции и Мексики заняли первое и второе место в группе и вышли в плей-офф чемпионата мира.
Мексика – Швеция – 0:3
Голы: Людвиг Аугустинсон(50), Андреас Гранквист(62), Эдсон Альварес (74).
Составы команд:
Мексика: Очоа - Сальседо, Морено, Эррера, Альварес - Лаюн, Гуардадо, Гальярдо - Вела, Эрнандес, Лосано;
Швеция: Ольсен - Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинсон - Ларссон, Экдаль, Форсберг, Классон - Берг, Тойвонен.
Главный судья: Нестор Питана (Аргентина).
27 июня. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».
Фото fifa.com
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
|27 июня в 20:00
|-
|27 июня в 20:00
|-
|28 июня в 00:00
|-
|28 июня в 00:00
|-
|28 июня в 20:00
|-
|28 июня в 20:00
|-
|29 июня в 00:00
|-
|29 июня в 00:00
|-
|30 июня в 20:00
|-
|01 июля в 00:00
|-