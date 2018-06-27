Германия сенсационно проиграла сборной Южной Кореи

Действующие чемпионы мира не прошли барьер группового этапа.

Сборная Кореи обыграла команду Германии в матче третьего группового этапа чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

Игра прошла на стадионе в Казани и завершилась со счетом 2:0.

Оба гола были забили в компенсированное время. Первым счет открыл Чу Се Чон, расстреляв ворота из вратарской зоны.

Воспользовавшись ошибкой Нойера Со Хын Мин получив передачу поразил пустые ворота.

Германия набрала три очка за три матча и вылетела с чемпионата мира, заняв в группе четвёртую строчку. Сборная Южной Кореи также покинула турнир, не сумев войти в двойку лучших.

Германия - Южная Корея – 0:2

Голы: Чу Се Чон (90+3), Сон Хын Мин (90+6).

Составы команд:

Германия: Нойер, Хектор, Хуммельс, Зюле, Киммих, Хедира, Кроос, Езил, Горецка, Вернер, Ройс.

Южная Корея: Чо Хен У, Ким Ен Гвон, Юн Ен Сон, Хон Чхоль, Чан Хен Су, Ку Ча Чхоль, Чжон У Ен, Мун Сон Мин, Ли Джэ Сон, Ли Ен, Сон Хын Мин.

Главный арбитр: Марк Гейгер (США).

27 июня. Казань. Стадион «Казань Арена».

Фото fifa.com

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