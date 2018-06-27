Сербия – Бразилия: стартовые составы на матч

Матч пройдет в Москве на стадионе «Спартак», начало в 00:00.

Фото : fss.rs

Стал известен стартовый состав матча заключительного группового этапа ЧМ-2018 Сербия – Бразилия, сообщает Zakon.kz. Сербия: Стойкович, Рукавина, Коларов, Миленкович, Велькович, Матчи, Тадич, Милинкович-Савич, Костич, Митрович, Ляич. Бразилия: Алисон, Фагнер, Марсело, Тьяго Силва, Миранда, Каземиро, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Габриэль Жезус, Неймар. Матч пройдет в Москве на стадионе «Спартак», начало в 00:00.

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