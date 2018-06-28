Бразильцы обыграли сербов и вышли в плей-офф ЧМ-2018

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Сборная Бразилии продолжила выступление на чемпионате мира, Сербия вылетела из турнира.
Сборная Бразилии обыграла команду Сербии в матче третьего группового этапа чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.
Игра прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0.
Бразилия открывает счёт в матче на 36- минуте. Паулиньо получив передачу в штрафной, оторвался от защитников и в касание перебросил мяч через Стойковича, который пытался сыграть на выходе.
Увеличили преимущество бразильцы на 68-минуте, Силва получив передачу Неймара с углового, головой отправил мяч в сетку.
Сборная Бразилии продолжила выступление на чемпионате мира, Сербам для выхода в 1/8 финала нужна была только победа над бразильцами.
Сербия – Бразилия – 0:2
Голы: Паулиньо (36),Тьяго Силва(68)
Составы команд:
Сербия: Стойкович, Рукавина, Коларов, Миленкович, Велькович, Матчи, Тадич, Милинкович-Савич, Костич, Митрович, Ляич.
Бразилия: Алисон, Фагнер, Марсело, Тьяго Силва, Миранда, Каземиро, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Габриэль Жезус, Неймар.
Главный судья: Алиреза Фагани (Иран).
27 июня. Москва. Стадион «Спартак».
Фото fifa.com
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