Бразильцы обыграли сербов и вышли в плей-офф ЧМ-2018

Сборная Бразилии продолжила выступление на чемпионате мира, Сербия вылетела из турнира.

Сборная Бразилии обыграла команду Сербии в матче третьего группового этапа чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

Игра прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0.

Бразилия открывает счёт в матче на 36- минуте. Паулиньо получив передачу в штрафной, оторвался от защитников и в касание перебросил мяч через Стойковича, который пытался сыграть на выходе.

Увеличили преимущество бразильцы на 68-минуте, Силва получив передачу Неймара с углового, головой отправил мяч в сетку.

Сборная Бразилии продолжила выступление на чемпионате мира, Сербам для выхода в 1/8 финала нужна была только победа над бразильцами.

Сербия – Бразилия – 0:2

Голы: Паулиньо (36),Тьяго Силва(68)

Составы команд:

Сербия: Стойкович, Рукавина, Коларов, Миленкович, Велькович, Матчи, Тадич, Милинкович-Савич, Костич, Митрович, Ляич.

Бразилия: Алисон, Фагнер, Марсело, Тьяго Силва, Миранда, Каземиро, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Габриэль Жезус, Неймар.

Главный судья: Алиреза Фагани (Иран).

27 июня. Москва. Стадион «Спартак».

Фото fifa.com

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