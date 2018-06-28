Швейцария сыграла вничью с Коста-Рикой и вышла в 1/8 финала чемпионата

В дополнительное время Брайан Руис успешно реализовав пенальти сравнял счет в матче.

Сборные Швейцарии и Коста-Рики сыграли вничью в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2018, сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счётом 2:2.

Счёт открыл швейцарский игрок Блерим Джемаили. Во втором тайме костариканец Кендаль Уотсон сравнял счет. Под конец основного времени Йосип Дрмич вывел швейцарскую команду вперёд. В дополнительное время Брайан Руис успешно реализовав пенальти сравнял счет в матче.

Сборная Швейцария набрала вышла в 1/8 финала чемпионата мира со второго места в группе. Команда Коста-Рики покидает турнир, замкнув турнирную таблицу группы.

Швейцария – Коста-Рика - 2:2.

Голы: Блерим Джемаили (31), Кендаль Уостон (57), Йосип Дрмич (88), Брайан Руис (90+3).

Составы команд:

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Родригес, Шёр, Аканджи, Бехрами, Джака, Шакири, Джемаили, Эмболо, Гавранович.

Коста-Рика: Навас, Гамбоа, Овьедо, Уостон, Д. Гонсалес, Акоста, Борхес, Гусман, Руис, Кэмпбелл, Колиндрес.

Главный судья: Клеман Турпен (Франция).

27 июня. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».

Фото fifa.com

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