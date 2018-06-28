Швейцария сыграла вничью с Коста-Рикой и вышла в 1/8 финала чемпионата

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В дополнительное время Брайан Руис успешно реализовав пенальти сравнял счет в матче.
Сборные Швейцарии и Коста-Рики сыграли вничью в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2018, сообщает Zakon.kz.
Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счётом 2:2.
Счёт открыл швейцарский игрок Блерим Джемаили. Во втором тайме костариканец Кендаль Уотсон сравнял счет. Под конец основного времени Йосип Дрмич вывел швейцарскую команду вперёд. В дополнительное время Брайан Руис успешно реализовав пенальти сравнял счет в матче.
Сборная Швейцария набрала вышла в 1/8 финала чемпионата мира со второго места в группе. Команда Коста-Рики покидает турнир, замкнув турнирную таблицу группы.
Швейцария – Коста-Рика - 2:2.
Голы: Блерим Джемаили (31), Кендаль Уостон (57), Йосип Дрмич (88), Брайан Руис (90+3).
Составы команд:
Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Родригес, Шёр, Аканджи, Бехрами, Джака, Шакири, Джемаили, Эмболо, Гавранович.
Коста-Рика: Навас, Гамбоа, Овьедо, Уостон, Д. Гонсалес, Акоста, Борхес, Гусман, Руис, Кэмпбелл, Колиндрес.
Главный судья: Клеман Турпен (Франция).
27 июня. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».
Фото fifa.com
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