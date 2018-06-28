Чемпионат мира-2018: анонс матчей на 28 июня

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До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Начало игр в 20:00 и 00:00.
28 июня пройдут четыре матча заключительного группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщает Zakon.kz.
В 20:00 на "Волгоград Арене" лицом к лицу сойдутся сборные Японии и Польши. Обслуживать матч будет арбитр из Замбии Джанни Сиказве.
В параллельном матче в Самаре отношения выяснят сборные Сенегала и Колумбии. Игру рассудит сербский арбитр Милорад Мажич.
В главном матче четверга лицом к лицу сойдутся сборные Англии и Бельгии. Игра пройдет в Калининграде, начало в 00:00. Главным арбитром встречи назначен Дамир Скомина из Словении.
В это же время в Саранске пройдёт матч между сборными Панамы и Туниса. Обслуживать матч будет арбитр из Бахрейна Наваф Шукралла.
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|28 июня в 20:00
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