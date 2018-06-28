Главный тренер сборной Германии прокомментировал вылет с ЧМ

Также Лев отметил, что его команде не удалось проявить хладнокровие в реализации голевых моментов.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал поражение в матче против Южной Кореи (0:2), которое оставило немецкую команду за бортом плей-офф чемпионата мира-2018. Слова специалиста передает корреспондент «Ленты.ру».

«Конечно, мы разочарованы тем, что не прошли в 1/8 финала. Нам следует поздравить соперника. Мы не заслужили того, чтобы снова выиграть чемпионат мира, мы не заслужили даже места в плей-офф», — признал 58-летний специалист.

Также Лев отметил, что его команде не удалось проявить хладнокровие в реализации голевых моментов.

Ранее 27 июня в матче заключительного тура группового этапа сборная Германии уступила южнокорейцам со счетом 0:2 и не пробилась в плей-офф турнира, заняв четвертое место в турнирной таблице квартета F. Для немцев это худший в истории результат на чемпионатах мира.

В другом матче группы встречались команды Швеции и Мексики. Матч завершился крупной победой европейской сборной (3:0). Обе команды продолжат участие в турнире. Своих соперников они узнают после того, как будут сыграны заключительные матчи в группе E. Швейцарцы встретятся с Коста-Рикой, а сборная Сербии сыграет с бразильцами. Оба матча начнутся в 21:00 по московскому времени.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!