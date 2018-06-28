Прогнозы букмекеров на матчи Англия – Бельгия и Япония — Польша

Больше шансов на победу эксперты отдают Англии в матче с командой Бельгии.

Аналитики букмекерской конторы «Олимп» назвали фаворитов матчей 28 июня чемпионата мира по футболу, сообщает Zakon.kz.

В первом матче дня Япония-Польша, спортивные аналитики не выявили явного фаворита. Коэффициент на победу сборной Японии - 2.67, на польскую сборную - 2.97. Ничейный счет - 3.24.

«Получилась одна из самых интересных групп. Кто мог предположить, что Польша первой из четырех команд потеряет шансы на выход из группы?! Я - нет. Японцы очень понравились в матче с Сенегалом. Второй тайм просто отличный. Можно сколько угодно говорить о том, что Польша сыграет за честь флага, страны и т.д, я думаю, что Польша уже уехала в отпуск, будет играть второй состав, это скорее всего. В этом, да и в любом другом случае я ставлю на Японию, тем более с ними принцесса, которая явно приносит им удачу», - считает спортивный комментатор Георгий Черданцев.

«Совсем плохо выглядели поляки. Подозрение зародилось еще в 1 туре, второй в этом подозрении укрепил. А теперь еще и немотивированные. А японцы очень даже неплохи. И им-то как раз победа дает выход. Так что в подобной ситуации, считаю, необходимо ставить на японцев. А еще - поляки совсем останавливаются к 60 минуте. Так что гол японцев во 2 тайме буду играть с удовольствием. Даже если они и будут вести в счете к этому времени»,- отмечает спортивный журналист Юрий Розанов.

Фаворитом букмекеров параллельного матча, является сборная Колумбии, котировка – 1.9. На победу сенегальской сборной можно поставить за - 4.55. Ничья - 3.65.

«За победу Колумбии дает 1,90, я бы взял. Колумбия сыграла блестящий матч с Польшей, а это ведь был по сути первый полноценный матч Колумбии на ЧМ, ведь с Японией они весь матч играли вдесятером. Вернется дисквалифицированный Санчес, Колумбия станет еще сильнее. Сенегал понравился в первом матче и совсем не понравился во втором, какая-то лоскутная игра. Понятно, что обе команды имеют шансы на плей-офф, причем Сенегал устроит ничья, но у меня нет уверенности, что судя по матчу с Японией Сенегал способен играть рационально и сбалансированно в течение всего матча. Почти нет сомнений, что в плей-офф выйдет Колумбия», - анализирует Георгий Черданцев.

«После игры, показанной колумбийцами в матче с поляками, кажется, что они должны соперника рвать. Но Сенегал тоже очень хороший. И здесь, как мне кажется, будет абсолютно огненная игра. Жаркая. Где я решусь даже рискнуть и поставить красную карту. Ближе к матчу, разумеется.Голы, конечно, будут. Думаю - и в те, и в другие ворота. «Тотул больше 2», мне кажется - надежный компромиссный вариант»,- подытожил Юрий Розанов.

Больше шансов на победу эксперты отдают Англии в матче с командой Бельгии, котировка – 2.59. Коэффициент на победу бельгийцев - 3.18. На то, что обе команды не проиграют - 3.14.

В матч между сборными Панамы и Туниса букмекеры предлагают поставить на победу тунисцев за 1.87 Шансы Панамы на победу оценены коэффициентом - 4.46. Поставить на ничью можно за 3.83.

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