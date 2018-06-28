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Санчес, Хамес, Куадрадо вошли в состав сборной Колумбии на матч с Сенегалом

Игра состоится в Самаре на стадионе «Самара Арена», начало в 20:00.

Фото : SmotriSport.TV28 июня 2018, 19:27

Стал известен стартовый состав матча заключительного группового этапа ЧМ-2018 Сенегал - Колумбия, сообщает Zakon.kz.

Сенегал: Н'Диайе, Кулибали, Сабали, Гассама, Гана, Сане, Куйяте, Мане, Сарр, Ньянг, Бальде.

Колумбия: Оспина, Арьяс, Мина, Мохика, Д. Санчес, К. Санчес, Хамес, Куадрадо Бельо, Урибе, Кинтеро, Фалькао.

Игра состоится в Самаре на стадионе «Самара Арена», начало в 20:00.


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