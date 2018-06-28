Санчес, Хамес, Куадрадо вошли в состав сборной Колумбии на матч с Сенегалом

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До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Игра состоится в Самаре на стадионе «Самара Арена», начало в 20:00.
Стал известен стартовый состав матча заключительного группового этапа ЧМ-2018 Сенегал - Колумбия, сообщает Zakon.kz.
Сенегал: Н'Диайе, Кулибали, Сабали, Гассама, Гана, Сане, Куйяте, Мане, Сарр, Ньянг, Бальде.
Колумбия: Оспина, Арьяс, Мина, Мохика, Д. Санчес, К. Санчес, Хамес, Куадрадо Бельо, Урибе, Кинтеро, Фалькао.
Игра состоится в Самаре на стадионе «Самара Арена», начало в 20:00.
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