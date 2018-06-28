Сборные Японии и Польши объявили стартовые составы

Игра состоится в Волгограде и начнётся в 20:00 по времени Астаны.

Фото : Sports Masters Bet

Стал известен стартовый состав матча заключительного группового этапа ЧМ-2018 Япония-Польша, сообщает Zakon.kz. Япония: Кавасима, Нагатомо, Сибасаки, Окадзаки, Усами, Муто, Ямагути, Сакаи, Макино, Сакаи, Йосида. Польша: Фабиански, Енджейчик, Беднарек, Горальски, Левандовски, Крыховяк, Гросицки, Глик, Берешиньски, Зелиньски, Кужава. Игра состоится в Волгограде и начнётся в 20:00 по времени Астаны.

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