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Сборные Японии и Польши объявили стартовые составы

Игра состоится в Волгограде и начнётся в 20:00 по времени Астаны.

Фото : Sports Masters Bet28 июня 2018, 19:34

Стал известен стартовый состав матча заключительного группового этапа ЧМ-2018 Япония-Польша, сообщает Zakon.kz.

Япония: Кавасима, Нагатомо, Сибасаки, Окадзаки, Усами, Муто, Ямагути, Сакаи, Макино, Сакаи, Йосида.

Польша: Фабиански, Енджейчик, Беднарек, Горальски, Левандовски, Крыховяк, Гросицки, Глик, Берешиньски, Зелиньски, Кужава.

Игра состоится в Волгограде и начнётся в 20:00 по времени Астаны.


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