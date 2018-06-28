До финала чемпионата осталось:

Бородатый болельщик в кокошнике подрался с динозавром на ЧМ 2018

"Динозавр" сначала попытался проглотить обидчика, а затем погнался за ним.

Фото : Bloknot.ru28 июня 2018, 21:15

В Сети появилось странное видео, снятое на трибунах стадиона во время матча ЧМ Швейцария - Коста-Рика, сообщает РЕН ТВ.

На записи видно, как бородатый болельщик, одетый в кокошник, подошел к фанату, облаченному в костюм гигантского динозавра, и ударил его. "Динозавр" сначала попытался "проглотить" обидчика, а затем погнался за ним.

Отметим, встреча сборных Швейцарии и Коста-Рики 27 июня закончилась со счетом 2:2. Обе команды вышли в плей-офф.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Генеральный спонсор
проекта РОССИЯ 2018
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Ближайшие матчи
28 июня в 20:00 -
28 июня в 20:00 -
29 июня в 00:00 -
29 июня в 00:00 -
30 июня в 20:00 -
01 июля в 00:00 -
01 июля в 20:00 -
02 июля в 00:00 -
02 июля в 20:00 -
03 июля в 00:00 -
Реклама Правила использования материалов Контакты
ZERO.KZ