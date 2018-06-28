Бородатый болельщик в кокошнике подрался с динозавром на ЧМ 2018

"Динозавр" сначала попытался проглотить обидчика, а затем погнался за ним.

В Сети появилось странное видео, снятое на трибунах стадиона во время матча ЧМ Швейцария - Коста-Рика, сообщает РЕН ТВ.

На записи видно, как бородатый болельщик, одетый в кокошник, подошел к фанату, облаченному в костюм гигантского динозавра, и ударил его. "Динозавр" сначала попытался "проглотить" обидчика, а затем погнался за ним.

Отметим, встреча сборных Швейцарии и Коста-Рики 27 июня закончилась со счетом 2:2. Обе команды вышли в плей-офф.

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