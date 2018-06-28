Бородатый болельщик в кокошнике подрался с динозавром на ЧМ 2018

|
До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
"Динозавр" сначала попытался проглотить обидчика, а затем погнался за ним.
В Сети появилось странное видео, снятое на трибунах стадиона во время матча ЧМ Швейцария - Коста-Рика, сообщает РЕН ТВ.
На записи видно, как бородатый болельщик, одетый в кокошник, подошел к фанату, облаченному в костюм гигантского динозавра, и ударил его. "Динозавр" сначала попытался "проглотить" обидчика, а затем погнался за ним.
Отметим, встреча сборных Швейцарии и Коста-Рики 27 июня закончилась со счетом 2:2. Обе команды вышли в плей-офф.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
|28 июня в 20:00
|-
|28 июня в 20:00
|-
|29 июня в 00:00
|-
|29 июня в 00:00
|-
|30 июня в 20:00
|-
|01 июля в 00:00
|-
|01 июля в 20:00
|-
|02 июля в 00:00
|-
|02 июля в 20:00
|-
|03 июля в 00:00
|-