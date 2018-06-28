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Японцы уступили сборной Польши в матче ЧМ-2018

Игра прошла в Волгограде и завершилась со счетом 1:0.

Фото : fifa.com28 июня 2018, 21:54

Сборная Польши обыграла команду Японии в мате заключительного группового этапа чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

Игра прошла в Волгограде и завершилась со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал Ян Беднарек. Защитник сборной Польши и «Саутгемптона» открыл счет в матче на 59-й минуте игры.

Сборная Японии вышла в плей-офф мирового первенства. Поляки еще до сегодняшней игры потеряли шанс на выход в 1/8 финала.

Япония – Польша – 0:1
Голы: Ян Беднарек (59).
Составы команд
Япония: Кавасима, Нагатомо, Сибасаки, Окадзаки, Усами, Муто, Ямагути, Сакаи, Макино, Сакаи, Йосида.
Польша: Фабиански, Енджейчик, Беднарек, Горальски, Левандовски, Крыховяк, Гросицки, Глик, Берешиньски, Зелиньски, Кужава.
Главный арбитр: Жанни Сиказве (Замбия)
28 июня. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».


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