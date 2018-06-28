Колумбия обыграла Сенегал и вышла в плей-офф чемпионата

Единственный мяч на 74-й минуте встречи забил защитник Колумбии Йерри Мина.

Сборная Колумбии одержала победу над командой Сенегала и вышла в плей-офф чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

Игра прошла в Самара и завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч на 74-й минуте встречи забил защитник Колумбии Йерри Мина.

Сборная Колумбии вышла в плей-офф чемпионата с первого места в группе, Сенегал завершил выступление на третьей строчке и вылетел с турнира.

Сенегал – Колумбия – 0:1

Голы: Йерри Мина (75).

Состав команд

Сенегал: Н'Диайе, Кулибали, Сабали, Гассама, Гана, Сане, Куйяте, Мане, Сарр, Ньянг, Бальде.

Колумбия: Оспина, Арьяс, Мина, Мохика, Д. Санчес, К. Санчес, Хамес, Куадрадо Бельо, Урибе, Кинтеро, Фалькао.

Главный арбитр: Милорад Мажич ( Сербия).

28 июня. Самара. Стадион «Самара Арена».

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