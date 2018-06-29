Сборная Бельгии обыграла Англию и заняла первое место в группе

В 1/8 финала турнира бельгийцы сыграют с Японией, англичане — с Колумбией.

Сборная Бельгии обыграла команду Англии в матче третьего группового этапа чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

Игра прошла в Калининграде и завершилась со счетом 1:0.

Счет в начале второго тайма открыл Аднан Янузай, обыграв Дэнни Роуза, бельгиец отправил мяч в дальний угол ворот англичан.

Сборная Бельгии вышла в плей-офф чемпионата с первого места в группе, Англия финишировала на второй строчке. В 1/8 финала турнира бельгийцы сыграют с Японией, англичане — с Колумбией.

Англия – Бельгия – 1:0

Голы: Аднан Янузай(51)

Составы команд:

Англия: Пикфорд, Александер-Арнольд, Джонс, Стоунс, Кэхилл, Роуз, Дайер, Делф, Лофтус-Чик, Рашфорд, Варди.

Бельгия: Куртуа, Дендонкер, Боята, Вермален, Шадли, Дембеле, Феллайни, Т. Азар, Тилеманс, Янузай, Батшуайи.

Главный арбитр: Дамир Скомина (Копер, Словения).

28 июня. Калининград. Стадион «Калининград Арена».

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