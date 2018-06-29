ЧМ-2018: сборная Туниса победила команду Панамы

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Панама открыла счет в первом тайме, Тунис забил два гола во второй половине
Сборная Туниса обыграла команду Панамы в матче третьего группового этапа чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.
Игра прошла в Саранске, и завершилась со счетом 2:1.
Первый гол в ворота соперников забил полузащитник сборной Туниса Яссин Мерия. Нападающий Фахреддин Бен Юссеф сравнял счёт в начале второго тайма. Победный гол забил форвард тунисцев Вахби Хазри.
Сборные Туниса и Панамы замыкают турнирную таблицу группы и не проходят в стадию плей-офф.
Панама – Тунис – 1:2
Голы: Яссин Мерия (33), Фахреддин Бен Юссеф (51), Вахби Хазри (66)
Составы команд :
Панама: Пенедо, Эскобар, Р.Торрес, Мачадо, Овалье, Гомес, Барсенас, Авила, Годой, Родригес, Г.Торрес.
Тунис: Матлути, Мериа, Хаддади, Бедуи, Наггез, Сасси, Скири, Бен Юссеф, Хазри, Халиль, Слити.
Главный арбитр: Наваф Шукралла ( Бахрейн)
28 июня. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».
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