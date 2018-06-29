Определены все пары 1/8 финала чемпионата мира

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До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Последними определившимися парами стали Бельгия – Япония и Колумбия – Англия.
Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Последние две встречи группового этапа были сыграны 28 июня: Бельгия обыграла Англию, Панама уступила Тунису.
30 июня, суббота
22:00 Франция – Аргентина (Казань)
00:00 Уругвай – Португалия (Сочи)
1 июля, воскресенье
22:00 Испания – Россия (Москва)
00:00 Хорватия – Дания (Нижний Новгород)
2 июля, понедельник
22:00 Бразилия – Мексика (Самара)
00:00 Бельгия – Япония (Ростов-на-Дону)
3 июля, вторник
22:00 Швеция – Швейцария (Санкт-Петербург)
00:00 Колумбия – Англия (Москва)
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|30 июня в 20:00
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|01 июля в 00:00
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|01 июля в 20:00
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|02 июля в 20:00
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|03 июля в 20:00
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|04 июля в 00:00
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|06 июля в 20:00
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|07 июля в 00:00
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