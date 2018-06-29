До финала чемпионата осталось:

Определены все пары 1/8 финала чемпионата мира

Последними определившимися парами стали Бельгия – Япония и Колумбия – Англия.

Фото : РИА Новости29 июня 2018, 08:28

Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Последние две встречи группового этапа были сыграны 28 июня: Бельгия обыграла Англию, Панама уступила Тунису.

30 июня, суббота

22:00 Франция – Аргентина (Казань)

00:00 Уругвай – Португалия (Сочи)

1 июля, воскресенье

22:00 Испания – Россия (Москва)

00:00 Хорватия – Дания (Нижний Новгород)

2 июля, понедельник

22:00 Бразилия – Мексика (Самара)

00:00 Бельгия – Япония (Ростов-на-Дону)

3 июля, вторник

22:00 Швеция – Швейцария (Санкт-Петербург)

00:00 Колумбия – Англия (Москва)


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30 июня в 20:00 -
01 июля в 00:00 -
01 июля в 20:00 -
02 июля в 00:00 -
02 июля в 20:00 -
03 июля в 00:00 -
03 июля в 20:00 -
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