Определены все пары 1/8 финала чемпионата мира

Последними определившимися парами стали Бельгия – Япония и Колумбия – Англия.

Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Последние две встречи группового этапа были сыграны 28 июня: Бельгия обыграла Англию, Панама уступила Тунису.

30 июня, суббота

22:00 Франция – Аргентина (Казань)

00:00 Уругвай – Португалия (Сочи)

1 июля, воскресенье

22:00 Испания – Россия (Москва)

00:00 Хорватия – Дания (Нижний Новгород)

2 июля, понедельник

22:00 Бразилия – Мексика (Самара)

00:00 Бельгия – Япония (Ростов-на-Дону)

3 июля, вторник

22:00 Швеция – Швейцария (Санкт-Петербург)

00:00 Колумбия – Англия (Москва)

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