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Прогноз и ставки букмекеров на первый матч плей-офф ЧМ-2018

В стартовом матче Франция – Аргентина, эксперты отдают предпочтение французам.

Фото : worldcuprussia-2018.com29 июня 2018, 09:40

Спортивные аналитики букмекерской конторы «Олимп» определили победителей игр первого дня 1/8 финала чемпионата мира-2018, сообщает Zakon.kz.

В стартовом матче Франция – Аргентина, эксперты отдают предпочтение французам. Коэффициент на победу «трехцветных» - 2.46. Успех сборной Аргентины оценивается котировкой -3.43. Равный счет – 3.1.

По мнению букмекеров, минимальное преимущество в поединке Уругвай – Португалия, на стороне уругвайцев, коэффициент на их победу составляет - 2.86. Ничья - 2.98. Успех сборной Португалии, также имеет котировку - 2.98


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