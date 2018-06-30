Чемпионат мира-2018: анонс матчей на 30 июня

Первыми в борьбу вступят команды Франции и Аргентины.

30 июня состоится первая встреча сборных команд в рамках 1/8 финала чемпионата мира-2018, сообщает Zakon.kz.

Первыми в борьбу вступят команды Франции и Аргентины. Игра пройдет в Казани, в 20:00 по времени Астаны.

Встречу между сборными будет обслуживать иранец Алиреза Фагани.

Второе противостояние дня матч Уругвай- Португалия. Игра пройдет в Сочи, на стадионе «Фишт» в 00:00.

Игру рассудит судейская бригада во главе с мексиканцем Сесаром Рамосом.

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